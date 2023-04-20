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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

متبقيات المبيدات يفحص أكثر من 1000 عينة في إجازتي الربيع وعيد الفطر

صدى البلد

 أعلنت هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) بأنه نظراً لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للتصدير أو للسوق المحلي فإن المعمل مستمر في تأدية مهامه لاستلام العينات وتحليلها خلال الإجازات الرسمية.

  قام المعمل باستقبال وفحص أكثر من 600 عينة خلال إجازة عيد الربيع كما قام المعمل باستقبال أكثر من 500 عينة في اليوم الأول من أجازة العيد الفطر المبارك وأكدت عبد اللاه أن المعمل سوف يقوم بأداء مهامه طوال أجازة عيد الفطر المبارك وحتى انتهائها وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد وذلك من خلال تواجد أطقم العمل المختلفة من باحثين وفنيين وإداريين كل في تخصصه وأشارت عبد اللاه إلى حرص إدارة المعمل على متابعة أنشطته الرئيسية من استقبال العينات وتحليلها أثناء الأجازات الرسمية باستمرار وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

 

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإستعدادات أثناء الإجازات الرسمية وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تحت اشراف محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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