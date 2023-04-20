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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من الذهاب للكوافير ليلة العيد | أسباب ستصدمك

الكوافير
الكوافير

تقوم العديد من الفتيات بالذهاب إلى الكوافيرات ليلة العيد للاحتفال به، ولكن الكثير منهن لا يعلمن الأمراض الخطيرة التي قد تنتقل من شخص لأخر داخل الكوافير.

وفي ليلة العيد تزدحم الكوافيرات بالفتيات، وهو ما قد يتسبب في الإصابة بالأمراض المختلفة، بسبب استخدام نفس الأدوات المستعملة دون تعقيم ومن أهمها.

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مكواة الشعر والمشط

يوجد بداخل مكواة الشعر والمشط مجموعة كبيرة من البكتيريا والجراثيم أو صغار القمل لا تُري بالعين المجردة، كما يمكن أن تسبب عدوى العنقوديات، لذلك يجب على الفتيات اختيار كوافير موثوق به، كما يجب على أصحاب المحلات تعقيم الفرشاة وأدوات تصفيف الشعر من شخص لآخر.

أدوات الباديكير والمانيكير

استخدام القصافة أو المبرد عند الاستخدام من شخص لآخر دون تعقيم يسبب أمراضا عديدة، مثل فيروس الورم الحليمي الذي يسبب أروراما سرطانية، وذلك نتيجة تفاعل البكتريا والفيروسات الناتجة من الطفليات والأجسام الصغيرة الحية عند الأظافر.

الكوافيرات الفتيات الأدوات المستعملة مكواة الشعر الباديكير والمانيكير

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