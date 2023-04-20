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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29.. لقاء حار بين مي كساب وأحمد داش

صدى البلد

شهدت الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة ذهاب محمد رمضان الي زينة وطلب منها ان تعود لعصمته ولكنها طالبت التفكير .

في الوقت ذاته استردت صفصف حق ابنها سيد من وداد بعدما استردت جميع أموالها.

وانتهت الحلقة علي معرفة مي كساب ان أحمد داش هو ابنها في مشهد مؤثر.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.


القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة
قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.


وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة

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