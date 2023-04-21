تعرض لضغوط غير طبيعية.. فرج عامر تعليقا على عناق الخطيب لـ كهربا

علق فرج عامر رئيس نادى سموحة علي مشهد عناق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمود كهربا اثناء تتويج القلعة الحمراء ببطولة كأس مصر 2021-2022.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "موقف عجبني لأن كهربا محتاج كل الدعم والمساندة لانه تعرض لضغوط غير طبيعية نتيجة لاصراره علي العودة لبيتة الذي تربي فيه".

يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.