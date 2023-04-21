خلال احتفالية عيد الفطر..السيسى يشاهد عرضا غنائيا لكورال الأوبرا بمشاركة هلا رشدي

شهدت فعاليات حفل عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فقرة لـ كورال الأوبرا بمشاركة هلا رشدي.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وكان الرئيس السيسي، قد أدي صباح اليوم، صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير طنطاوى، بحضور قيادات الدولة.



وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة بعيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

