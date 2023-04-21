شوبير: لاعب صاعد ينتقل لنادي استثماري

نشر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والأهلي الأسبق، تغريده جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكتب شوبير "لاعب صاعد تألق الموسم الماضي وساهم في فوز فريقه ببطولة الدورى أنباء شبه مؤكده عن انتقاله لنادي استثمارى في مصر".

يذكر أن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق فجر مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب يوسف أسامة نبيه نجم فريق الزمالك، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقترابه من الرحيل.

وأكد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق أن يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك وقع على عقود انتقاله لصفوف نادي بيراميدز وذلك بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده مع القلعة البيضاء.