محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد في السيد البدوي ويوزع هدايا الرئيس على الأطفال

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد، حيث قام المحافظ بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتمحورت خطبة العيد حول يوم العيد والذي يعد يوم الفرحة والجائزة فقد انقضى شهر رمضان سريعا شهر البركة والخير، فطوبى لمن صامه وقامه، فكما قال النبي للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة فطره لأنه نفذ وأتم أوامر ربه وفرحته عند لقاء ربه عندما يرى ما أعده الله عز وجل لعبادة الصالحين.

IMG-20230421-WA0085

IMG-20230421-WA0086

IMG-20230421-WA0087

IMG-20230421-WA0083

IMG-20230421-WA0084