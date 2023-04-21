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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد في السيد البدوي ويوزع هدايا الرئيس على الأطفال

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر في ساحات المسجد، حيث قام  المحافظ بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الغربية يشهد اجتماع مجلس جامعة طنطا..صور

وتمحورت خطبة العيد حول يوم العيد والذي يعد يوم الفرحة والجائزة فقد انقضى شهر رمضان سريعا شهر البركة والخير، فطوبى لمن صامه وقامه، فكما قال النبي للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة فطره لأنه نفذ وأتم أوامر ربه وفرحته عند لقاء ربه عندما يرى ما أعده الله عز وجل لعبادة الصالحين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ الغربية عيد الفطر القيادات التنفيذية وزارة الأوقاف مساعد وزير الداخلية الدكتور طارق رحمي رئيس الجمهورية ساعد وزير الداخلية

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