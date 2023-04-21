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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوزع الهدايا والعيدية على الأطفال بمناسبة عيد الفطر

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال مشاركة الاهالى والاطفال فرحتهم بالعيد

أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هدايا العيد المالية ولعبا للأطفال في ساحة المسجد الكبير بمدينة مرسي مطروح وسط فرحة كبيرة من الأطفال وذويهم، والتي تم إعدادها من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

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كانت محافظة مطروح قد احتفلت بعيد الفطر المبارك، حيث أدى محافظ مطروح صلاة العيد اليوم الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والعمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالي مطروح.
بينما أكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف على أن للصائم فرحتين ولا تكتمل فرحة العيد بالا بصلة الرحم وإصلاح ذات البين والالتزام بروح وتعليم شهر رمضان بعد انتهاء شهر الصيام والتدريب والطاعة ليكون سلوك وأدب يلتزم به المسلم طول العام.

محافظ مطروح خلال مشاركة الاهالى والاطفال  فرحتهم بالعيد 
محافظ مطروح خلال مشاركة الاهالى والاطفال  فرحتهم بالعيد 
محافظ مطروح خلال مشاركة الاهالى والاطفال  فرحتهم بالعيد 
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