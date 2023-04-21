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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: تقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق شبرا بنها الحر

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اطمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم، على مصابي حادث سيارة ملاكي وسيارة إسعاف بطريق شبرا بنها الحر نتج عنه إصابة 6 مواطنين و4 من طاقم الإسعاف والذين أصيبوا أثناء إسعافهم مصابي حادث السيارة الملاكي.

وتماثل المصابون جميعا للشفاء وتم خروجهم من المستشفى عدا فرد من طاقم سيارة الإسعاف تم احتجازة بالعناية المركزة بمستشفي بنها الجامعى.

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وقام الهجان بالاطمئنان على المسعف المصاب بمستشفي بنها الجامعي يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، ومن جانبه وجه محافظ القليوبية، بتقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية المصاب، داعيًا الله أن يشفيه ويخفف عنه آلالام.

القليوبية محافظ القليوبية مديرية الصحة سياره أسعاف العناية المركزة

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