مع أول أيام عيد الفطر.. عمرو مصطفى يطرح ميني ألبوم مالوش زي

طرح المطرب عمرو مصطفى، ميني ألبوم مالوش زي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتكون ميني ألبوم مالوش زي من 6 أغاني، وهم: مالوش زي، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام، وتنوعت الأغاني ما بين الرومانسي والحزين.

وتعاون الشاعر مصطفى ناصر مع عمرو مصطفى في 5 أغاني من ميني ألبوم مالوش زي، ماعدا أغنية تيجي تيجي من كلمات الشاعر عمرو يحيى، بالإضافة إلى أن عمرو مصطفى تعاون مع الموزع محمود صبري في أغنية تيجي تيجي، والموزع تيم في أغنية عايشين بالصورة، والموزع نابلسي في أغنية هحكيلك قدام.

وتعد أغاني ميني ألبوم مالوش زي من ألحان عمرو مصطفى، وباقي الأغاني من توزيعه أيضًا، وهم: كان عنده حق، مالوش زي، غيرك مين.

آخر أغاني عمرو مصطفى

طرح عمرو مصطفى مؤخرا أغنية أمي الدنيا على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع عيد الأم في شهر مارس الماضي، وكانت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام طارق.