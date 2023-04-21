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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

الزمالك
الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ الحكم الصادر بعزل رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور من منصبه وتكليف قائم بالأعمال لتسيير أعماله فى قادم الأيام. 

وشهدت الساعات الماضية، تباينا في المواقف حول قرار وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من منصبه فى نادي الزمالك.

ورحب حسين لبيب الرئيس السابق لنادي الزمالك، بتنفيذ وزارة الشباب والرياضة قرار عزل مرتضى منصور من منصبه، فيما أكدت رابطة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على تقديم شكوى إلي اللجنة الأولمبية الدولية بداعي التدخل.

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وزارة الرياضة تنفذ قرار عزل رئيس نادى الزمالك 

 

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي أرقام ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢، ٧٠٤٥٦، ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغرا.

وكلفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه، حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم  ٢٣٣ لسنه ٢٠٢٣ بمضمون هذا الحكم، وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٥.

وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.

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نص بيان رابطة الجمعيه العمومية لنادى الزمالك 
 

ورفضت رابطة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي وأصدرت بيانا جاء على النحو التالي: 
تعلن رابطة الجمعية العمومية لنادى الزمالك بأنها ترفض بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة النادى لتعديها على اختصاص الجمعية العمومية للنادى وهذا يعتبر تدخل حكومى فى شأن من اختصاص جمعيتنا العمومية حسب لوائح وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم، حيث أن الحكم الصادر ضد المستشار مرتضى منصور ليس لفساد مالى وليس مخل بالشرف وبالتالى فإن أى إجراء سيتم مخالف لقوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية وهو نفس كلام الوزير فى مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى عند تجميد المجلس السابق، حيث قال إن تجميد عمل المجلس يتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية فى حالة وجود مخالفات مالية ولا يعتبر تدخل حكومى وعدا ذلك يعد تدخل حكومى وعليه فإن رابطة الجمعية العمومية ستتقدم بشكوى للجنه الأولمبية الدولية لوقف التدخل الحكومى، وبالتالى سيتم وقف النشاط الرياضي فى مصر لمدة عامين ونحن إذ نهيب بكافة المسؤولين بمصر التوقف عن مخالفة القوانين واللوائح الدولية والتعدى على اختصاصات الجمعية العمومية للنادي لمصلحة الرياضة المصرية.. ونحن إذ نشدد على اتخاذكم أى إجراء لعزل المستشار مرتضى منصور سيكون لنا إجراء حاسم أمام اللجنة الأولمبية الدولية ونحملكم تبعات قراراتكم المخالفة للوائح والقوانين الدولية في هذا الشأن.. والله المعين.. رابطة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

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تعليق رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق على تنفيذ قرار عزل مرتضى منصور 

 

وقال حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق، إن خطوات استعادة النادي الأبيض تجري بطريقة محكمة ومدروسة.

وكتب “لبيب”، عبر حسابه في موقع “فيس بوك”: “الزمالك أولا، إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية الأفاضل، يطيب لي التأكيد أن خطوات استعادة النادي في الطريق الصحيح ومكانته اللائقة تجري بطريقة محكمة ومدروسة بإذن الله ثم بفضل دعمكم وجهود الشرفاء في ظل وعي وحكمة مؤسسات وقيادة الدولة المصرية”.

وأضاف: “سوف يتم الإعلان عن باقي الخطوات تباعا في حينه، وقريبا نلتقي بإذن الله لنرسم ونحقق لنادينا الحاضر والمستقبل الذي نحلم به، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر”.

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