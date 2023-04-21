إقبال كبير من الشباب للاحتفال بأول أيام العيد بحدائق القناطر.. صور

شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وحرص الشباب على الخروج والاستمتاع والاحتفال بالعيد وسط الحدائق والمتنزهات والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها القناطر ، كما شهدت المدينة تنظيم الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة، حيث حضر الزائرين على شكل مجموعات في رحلات جماعية وطافوا الشوارع وسط الحدائق واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات البخارية داخل المدينة.



من ناحية أخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حديقة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وحدائق القناطر الخيرية، وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الفطر المبارك وتقديم هدايا الرئيس للأطفال لإدخال البهجة عليهم في يوم العيد ومشاركتهم فرحتهم.



وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين والتوفيق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، وقد التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.



كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمتر ديين عليها في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

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