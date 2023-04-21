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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات ضارية.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن معارك باخموت

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت أنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت لكن الوضع تحت السيطرة.

وكتبت ماليار، عبر “تلجرام”: "الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة، تتخذ القرارات بحسب الاعتبارات العسكرية".

أدلت ماليار بتصريحاتها قبل فترة وجيزة من قول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المهاجمة تقاتل الآن في الأجزاء الغربية من باخموت، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن الولايات المتحدة المسربة أن الولايات المتحدة حذرت كييف منذ يناير من أن قواتها لن تكون قادرة على التمسك بمدينة باخموت الرئيسية في دونباس، وحثتها مرارا على الانسحاب.

ووفقًا للتقييم “السري للغاية” الذي حصلت عليه صحيفة “واشنطن بوست”، تعتقد واشنطن أن التقدم الروسي الثابت في المنطقة منذ نوفمبر قد عرّض للخطر قدرة أوكرانيا على الاحتفاظ بالسيطرة على باخموت وأن قواتها “معرضة لخطر التطويق، ما لم تنسحب في الداخل الشهر القادم”.

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ومع ذلك، يبدو أنه تم تجاهل التحذيرات إلى حد كبير، وفقًا للصحيفة.

وبحسب ما ورد، تعتقد كييف أن المدينة لا تحمل قيمة عسكرية استراتيجية فحسب، بل إنها ضرورية للحفاظ على الروح المعنوية الوطنية وحرمان روسيا من حقوقها في أي مكاسب إقليمية.

برزت معركة باخموت كواحدة من أكثر الاشتباكات دموية في الصراع في أوكرانيا، حيث ورد أن كلا الجانبين تكبد خسائر كبيرة.

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