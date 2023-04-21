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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

هدية الدولة للفلاحين.. 45 مليار جنيه لشراء القمح وزيادة سعر التوريد لـ 1500

توريد القمح
توريد القمح

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الجمعة، تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، وذلك اعتبارًا من أول أبريل الجاري، حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، وتكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74%.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المزارعين، وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويرسي دعائم الأمن الغذائي، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، خاصة بالتزامن مع ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الامداد والتوريد، ما أدى لزيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع.

زيادة سعر أردب القمح لـ 1500 جنيه

وأضاف معيط، في بيانه اليوم، أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة أردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائد اقتصادي يشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، عبر إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.

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في هذا الصدد، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه منذ أسبوعين بأخر زيادة في سعر توريد الأردب للفلاحين، على أن يكون سعر الأردب 1500 جنيها، مقارنة بالعام الماضي، والذي كان أعلى سعر وقتها حوالي 865 جنيه، ما يعني أن سعر توريد القمح العام الجاري، أكبر عن العام الماضي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفلاحين ودعم المحصول الاستراتيجي من القمح والسلع التموينية، حتى يتم تحصل أكبر كمية من القمح مقارنة بالعام الماضي.

سعر توريد القمح مجزي للفلاحين

وأكد خليفة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السعر الجديد مجزي خلال المرحلة التالية بالنسبة للفلاحين، خاصة وأنه في حال مقارنة سعر التوريد الحالي وهو 1500 لأردب، بالسعر في البورصة العالمية، وكان تقريبا في حدود 1300 جنيه للأردب، وبالتالي فالحكومة حاليا تأخذ القمح من الفلاحين بـ 1500 جنيه للأردب، وهو سعر مجزي وسوف يساعدهم ويساعد وزارة التموين في تجميع أكبر كمية من القمح للموسم الحالي، خاصة وأن سعر التوريد حاليا يزيد بـ 200 عن سعر الأردب في البورصة العالم حاليا، وبالتالي فهو سعر مجزي.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن سعر التوريد الجديدة، يعكس دعم الحكومة والقيادة السياسية للفلاحين، في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم كل الفلاحين والمنتجين الزراعيين، حتى يجدوا سعر مجزي لحاصلاتهم الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا، مشيرا إلى أن هناك حزمة تحفيزية من الحكومة أيضا للمحاصيل الصيفية مثل الذرة الصفراء والذرة البيضاء، وعباد الشمس وفول الصويا، لأن كل هذه المحاصيل الزيتية تدخل في صناع الأعلاف، وبالتالي عندما تعطي الفلاح سعر ضمان، هذا يعطي مؤشر إيجابي لأهالينا المزراعين أن يزرعوا مساحات كبيرة في الموسم الصيفي من المحاصيل الزيتية.

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وكان وزير المالية أكد أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة «المخزون الاستراتيجي» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يُمكننا من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الوزراء يوافق على زيادة سعر التوريد

وكان مجلس الوزراء، وافق مؤخرا، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين خلال موسم 2023، ليصل سعر الإردب نقاوة 23.5 قيراط إلى 1500 جنيه، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

من جانبه، أكد نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للموسم الزراعى الحالى، لدعم المزارع وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

كما وافق مجلس الوزراء، يناير الماضى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، ليصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

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