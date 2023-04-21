تحسبا للخطر.. روسيا تنشر صواريخ باليستية على حدودها الغربية

قال غريغوري مشكوف، السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، في مقال لمجلة "إنترناشيونال لايف"، إن روسيا قد تعيد النظر في موقفها بعدم نشر صواريخ باليستية متوسطة المدى وبعيدة المدى على حدودها الغربية.

وقال السفير الروسي، إن موسكو ترى ضرورة زيادة إمكاناتها التكتيكية وتخزين أسلحتها الصاروخية للتعامل بفعالية مع أي تحد على حدودها الغربية، بما في ذلك كالينينجراد. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي الوقت ذاته، قال إنه لا ينبغي لروسيا أن تتجاهل الحدود الشرقية لروسيا، حيث يوجد أيضًا خطر نشوب صراع.

وأكد مشكوف، أنه "يجب أن تكون هناك ترسانة كبيرة من الصواريخ متوسطة المدى هنا للتخفيف من التهديدات المحتملة لأمننا القومي".