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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية على المخابز ومحطات الوقود والمحلات بسيناء أيام عيد الفطر

توفير الخبز للمواطنين
توفير الخبز للمواطنين بسيناء أيام العيد

قالت أمانى رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، تقوم بمتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة، وذلك بتنظيم حملات  للمرور على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية في أيام عيد الفطر.

وتتم متابعة عملية انتظام العمل بالمخابز، والالتزام بالأسعار المعلنة بالنسبة للسلع في المحلات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

غرفة العمليات

وأكدت “رسلان" انعقاد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية بمدن المحافظة، لتلقى أى شكاوى من جانب المواطنين والعمل على سرعة حلها. 

وقالت إن متابعة الأسواق مستمرة  طوال أيام عيد الفطر المبارك من أجل ضبط الأسواق والحد من احتكار السلع وتوفيرها في المحلات أمام المواطنين، مع إظهار الأسعار في مكان ظاهر للمستهلك.

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سيناء حملات تموينية المحلات مدن

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