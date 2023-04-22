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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أجازة عيد الفطر .. حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الارض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكدا أنه لن يسمح لأى مواطن بالقيام بالتعدى على الاراضى الزراعية او اراضى املاك الدولة اوالبناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص وخاصه أيام الاجازات والاعياد.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان دورية على مدار اليوم  وخاصة فى أيام اجازه عيد الفطر المبارك لرصد أى تعديات مخالفة  على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

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وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة الي أن اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لرصد التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بالمراكز والمدن أسفرت عن رصد 7 حالات تعدي بمركزي الحسينية والزقازيق واقعة على مساحة 3 قيراط و 12 سهم منهم 4 حالات علي مساحة قيراط و 12 سهم بمركز الحسينية و 3 حالات علي مساحه قيراط و 13 سهم بمركز الزقازيق .

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من إزالة جميع التعديات على الاراضي الزراعية في المهد و اعادة الأرض لطبيعتها الزراعية  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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