بيان عاجل من الجيش الياباني بسبب إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا تجسسيًا

أعلنت القوات المسلحة اليابانية استنفارها، اليوم السبت، وذلك بعد إعلان كوريا الشمالية استعدادها لإطلاق أول قمر صناعي متطور للتجسس، وفقا لموقع RT الروسي.

ويتطلب وضع القمر الصناعي في مداره صاروخا بعيد المدي، ولكن يحظر على كوريا الشمالية استخدام مثل تلك الصواريخ لاعتبار الأمم المتحدة ذلك اختبارا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، في بيان له، إن القوات المسلحة اليابانية قد تصدر أوامر بتنفيذ إجراءات تدميرية ضد صواريخ بالستية وغيرها.

كما طلب وزير الدفاع الياباني من الجيش بتنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار في حال سقوط صاروخ بالستي.

وتشمل الإجراءات التي أمر بها هامادا، نشر مدمّرات مزودة صواريخ اعتراضية من طراز إس إم-3، وكذلك وحدات عسكرية في مقاطعة أوكيناوا جنوب يمكنها تشغيل صواريخ باتريوت باك-3.

ولم تحدد كوريا الشمالية موعد إطلاق القطر الصناعي التجسسي، ولكنها اكتفت بالقول إن القمر الصناعي سيرسل "في الموعد المحدد".