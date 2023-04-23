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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 بعث الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء،  بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته: هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبداً فخراً لنصر أكتوبر المجيد الذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وعاهد رئيس الوزراء السيد الرئيس على مواصلة الحكومة العمل الجاد والعطاء المستمر لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد؛ سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.
 

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