عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء توريد محصول القمح من المزارعين بصوامع القليوبية

توريد القمح
توريد القمح

بدأت مديرية التموين بالقليوبية اليوم الأحد استلام محصول القمح من المزارعين بمختلف قرى المحافظة.

بمرتب 3 آلاف جنيه.. الإعلان عن فرص عمل في القليوبية

متابعة تقديم الخدمة الطبية بمستشفى بنها للتأمين الصحى خلال أيام العيد.. صور

وقال عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية إنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.


وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهي "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية".
 

واضاف أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.

القليوبية التجارة الداخلية مديرية التموين وزارة التموين الامن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

موضوعات متعلقة

بمرتب 3 آلاف جنيه.. الإعلان عن فرص عمل في القليوبية

متابعة تقديم الخدمة الطبية بمستشفى بنها للتأمين الصحى خلال أيام العيد.. صور

وسط الطبيعة الخلابة.. المواطنون يواصلون الاحتفال بثالث أيام العيد بحدائق القناطر|صور

حملة لإزالة الإشغالات خلال احتفالات العيد بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

أمطار وبرودة فى الليل| مفاجأة غير متوقعة حول طقس هذا الأسبوع

تراجع كبير فى أسعار الدولار بالعراق

خلاف مالي .. موظفة تستعين بآخرين لسرقة أموال من شركتها بالنزهة

كيف سيتعامل الأهلي| أزمة تضرب القلعة الحمراء في المغرب .. وهذه هي الحلول

بعد تخفيض الرسوم 70%.. استورد شيري تيجو 7 زيرو بـ 165 ألف جنيه

هشام آمنة: خطة تنفيذية لتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاجات منزلية لمتلازمة تكيس المبايض

عدوا الستين.. شاهد لحظة قفز 100 عجوز من طائرة في كاليفورنيا

اطمن على فلوسك| بالأسماء.. 203 تطبيقات تسرق بياناتك البنكية.. احذفها من الهاتف

أكلة العيد السهلة.. طريقة عمل ساندوتشات الكبدة الإسكندراني

فيديو

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ