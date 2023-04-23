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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السنابل الذهبية تزين الأرض.. بدء موسم حصاد القمح في الغربية

حصاد القمح بالغربية
حصاد القمح بالغربية

باشرت  محافظة الغربية خلال فعاليات إجازة عيد الفطر المبارك  مراحل فعاليات بدء  حصاد ودراس محصول  القمح علي مستوي الصوامع والشون بقري ومراكز  المحافظة.
 

كما خصصت المحافظة  إجمالي المساحة المنزرعة قمح على مستوى المحافظة بلغت ١٣٤٢٥٠ فدان ، وتم تجهيز الصوامع والشون واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بتوريد محصول الذهب الأصفر لموسم الحصاد بالتنسيق بين مديرية الزراعة بالغربية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء.  

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من جانبه تابع  الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة زيارة  حقول القمح بالإدارت الزراعية بمراكز السنطة ، زفتى ، سمنود .

كما يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والأستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعة بوزارة الزراعة، والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما تفقد وكيل الزراعة  حقول القمح لمتابعة عمليات الحصاد والدراس  مهنئا المزارعين بموسم حصاد الذهب الاصفر لموسم 2023 م .

وكلف ابوشادى مديرى  الإدارات الزراعية  وأخصائي الارشاد لمحصول القمح  برفع درجة الإستعداد القصوى لمتابعة حصاد ودراس المحصول والعمل على تقليل الفقد اثناء تداول ونقل المحصول من الحقول الى اماكن التوريد وجاهزية المواقع لاستقبال واستلام الأقماح المحلية الموردة لهذا العام، وتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام عملية التوريد وحلها فورًا.

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وقال وكيل الزراعة ، إنه يجري تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عملية توريد الأقماح، مؤكدًا أن الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم  الدعم الكامل للمزارعين.وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية جموع المزارعين بضرورة الإلتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على القمح.

 وقال ، إن موسم حصاد محصول القمح "الذهب الأصفر" قد بدأ رسمياً في المحافظة ، وجرى شن قوافل زراعية لمتابعة محصول القمح منذ بداية الزراعة حتى الحصاد.

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وأشار إلى أنه يوجد تعاون من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

كما رافق وكيل الوزاره خلال الزيارة الدكتور جمال شعراوى رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالغربية ، المهندس شحاته الكريدى اخصائى محصول القمح بالادارة العامة للارشاد الزراعى بالغربية.

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محافظ الغربية القمح الصوامع محافظة الغربية وزير الزراعة وزارة الزراعة طنطا مديرية الزراعة الدكتور طارق رحمي مراكز المحافظة

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