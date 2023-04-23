التصديري للكيماوية: دعوة الشركات للمشاركة بالمعرض الدولى لمستحضرات التجميل والعطور خلال مايو المقبل

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم ان خطة المجلس للعام الحالي ترتكز علي تعظيم دور المعارض سواء الداخلية أو الخارجية فضلا عن اختيار المعارض التي تناسب قطاع الصناعات الكيماوية داخليا



لتمثل القطاعات الخاصه به علي ان يتم إعداد هذة المعارض علي النحو الذي يستهدف استقدام بعثات مشتريين علي هامشها



قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه من المقرر أن يشارك المجلس خلال العام الحالي في عدد من المعارض من بينها معرض ايجى بيوتى وايجى كلين اكسبو( المعرض الدولى لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف) بدورتة الرابعة فى الفترة من 13-15 مايو2023

وقال إن المعرض يستهدف اكثر من 200 شركة عارضة من 15 دولة منها كينيا – تركيا – الهند – الامارات – ايطاليا، وفى حضور اكثر من 10 الاف زائر تجارى من المستوردين والموزعين والوكلاء واصحاب صالونات التجميل ومحلات العطور وتجار المنظفات والكيماويات.

واضاف انه من المقرر أن يشارك بالمعرض القطاعات الاتية( منظفات شخصية – معطرات جو – مواد خام كيماوية – مناديل ورقية- منظفات غسيل الصحون – المطهرات – منظفات ارضية – مواد التعبئة والتغليف) .

وسيقدم المجلس خصم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة اعضاء المجلس بنسبة 20%



أضاف انه في إطار مبادرة " ابدا" بلغ عدد الشركات الحالية المشاركة في المبادرة من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ٣٧شركة

قال ان المبادرة تعمل كحاضنة تتولي الشركات في مختلف القطاعات وجاهزيتها للتصدير ابتداء من إدارة الجودة والمخازن والعمليات التشغيلية مرورابالتعبئة والتغليف انتهاء بكافة عمليات التسويق التي تساعد الشركات علي تصدير منتجاتها



اوضح ان المجلس مازال يعمل في إطار برنامج ازدهار الممول من GiZ ( الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ) بمشاركه ٣٨ شركة من قطاعات المجلس وانه تم عقد عدد كبير من اللقاء مع عدد كبير من الشركات في إطار البرنامج حيث قام المجلس بعدد من الزيارات للشركات في مقرها في الاسكندرية بلغت ٩زيارات للوقوف علي مدي جاهزية الشركات للتصدير والمشكلات التي تواجههم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجهها

واعدادهم للعمليات التصديرية ومشاركتهم في مختلف الأنشطة الخاصة بالمجلس.