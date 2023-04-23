ارتفاع تمويلات المشروعات متناهية الصغر خلال 3 أشهر الأخيرة في 2022

الرقابة المالية:

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن نهاية الربع الرابع من 2022 نموا ملحوظاً فى قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 42.8%.

كشفت الرقابة المالية عن أن حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 38.7 مليار جنيه حتى نهاية الربع الرابع من 2022 مقارنة 27 مليار جنيه فى نهاية الربع الرابع من 2021 بزيادة 11.7 مليار جنيه.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الى أن أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفع بنسبة 12.7% ليسجل 3.9مليون مستفيد بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ 3.5 مستفيد حتى نهاية الربع الرابع من 2021.

النشاط التجاري يستحوذ على التمويلات

وأفادت الرقابة المالية بأن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين من تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.7%، قيمة أرصدة تمويل 23.1 مليار جنيه وعدد مستفيدين 2.5 مليون مستفيد وذلك حتى نهاية الربع الرابع من 2022.

وجاء النشاط الزراعي فى المرتبة الثانية بنسبة 19.6% وقيمة أرصدة تمويل 7.6 مليار جنيه و بلغ عدد المستفيدين 647.4 ألف مستفيد .

فى المركز الثالث كان من نصيب لنشاط الخدمي بنسبة 13.7، وقيمة أرصدة تمويل 5.3 مليار جنيه و نحو 531.1 ألف مستفيد .

فيما احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع والأخير بنسبة 6.8% بقيمة أرصدة تمويل 2.5 مليار جنيه ونحو 252 ألف مستفيد .



وذكر تقرير الرقابة المالية أن الشركات أستحوذت على الحصة السوقية الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية الربع الرابع من 2022 بنسبة 60.5% بقيمة تمويل 23.4 مليار جنيه يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 35.4% بقيمة تمويل 13.7مليار جنيه ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 2.2% بارصدة تمويل 881.1 مليون جنيه.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) المرتبة الرابعة بنسبة 1.7%،وتمويل بقيمة 675.4مليون جنيه.