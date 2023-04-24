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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة مركز طامية بالفيوم ، انتداب المهندس الفني بإدارة المرور لإعداد تقرير فنى عاجل ، عن حادث انقلاب سيارة أجرة  ، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي في نطاق  مركز طامية، والذى أسفر عن مصرع طفلة وإصابة  5 آخرين بإصابات متفرقة  ، تم نقلهم الى مستشفى طامية المركزى للعلاج.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير امن الفيوم  اخطارا من هيئة الإسعاف المصرية بالحادث.

 

وتبين من التحقيقات أن سبب الحادث انقلاب سيارة أجرة  ، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي في نطاق مركز طامية ، والذى أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة  ، تم نقلهم  الى مستشفى طامية المركزى للعلاج.

وهرعت سيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين  ، حيث تم نقلهم جميعا الى مستشفى  طامية المركزي للعلاج، ووضع الطفلة المتوفاة داخل مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل ؟إلى نيابة طامية.

 

 

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