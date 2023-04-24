مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

قررت نيابة مركز طامية بالفيوم ، انتداب المهندس الفني بإدارة المرور لإعداد تقرير فنى عاجل ، عن حادث انقلاب سيارة أجرة ، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي في نطاق مركز طامية، والذى أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى طامية المركزى للعلاج.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير امن الفيوم اخطارا من هيئة الإسعاف المصرية بالحادث.

وتبين من التحقيقات أن سبب الحادث انقلاب سيارة أجرة ، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي في نطاق مركز طامية ، والذى أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى طامية المركزى للعلاج.

وهرعت سيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين ، حيث تم نقلهم جميعا الى مستشفى طامية المركزي للعلاج، ووضع الطفلة المتوفاة داخل مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل ؟إلى نيابة طامية.