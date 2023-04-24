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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم .. اعرف سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 11 من شاومي

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11

حاز هاتف Xiaomi Redmi Note 11 من شركة شاومي عند إطلاقه على اعجاب الكثير من المستخدمين وحقق مبيعات هائلة حيث اتسم الهاتف بسعر مناسب مع إمكانات جيدة خاصة مع معالج سناب دراجون القوي من شركة كوالكوم الأمريكية والمخصص للفئة المتوسطة.    

 

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 في السوق المصري في العيد بسعر حوالي 7 آلاف و 430 جنيها وذلك لنسخة 128/6 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 ، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، وبدقة عرض +1080 بكسل ، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3، ومستشعر للبصمة على جانب الهاتف.  

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف شاومي  Xiaomi Redmi Note 11، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

 

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 ، بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر microSD .


 

 

 

 

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