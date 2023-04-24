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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| إضافة 250 جنيها على بطاقة التموين.. تصريحات جريئة من محمد رمضان.. وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان إلى معبر أرقين في طريقهم لأسوان، وشيخ الأزهر يدعو الله أن يخرج بالسودان إلى بر الأمان ويوفقهم لحقن الدماء، وللمرة الثالثة إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا،وتصريحات جريئة من محمد رمضان بعد جعفر العمدة.

 

شيخ الأزهر: أدعو الله أن يخرج بالسودان إلى بر الأمان ويوفقهم لحقن الدماء

توجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالدعاء إلى الله، أن يخرج بالسودان الشقيق إلى بر الأمان، ويوفق أهله إلى السلام وحقن الدماء. وقال شيخ الأزهر، في منشور له عبر “فيس بوك”: "أدعو الله أن يكشفَ عن أهلنا في السودان ما ابتُلوا به من نزاعٍ، وأن يوفِّق الحكماء إلى الأَخذِ بأيديهم

 

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

زف وزير المالية الدكتور محمد معيط بشرى سارة لتخفيف العبء على المواطنين حيث أصدر العديد من القرارات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية. قرارات وزير المالية قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي.

 

وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان إلى معبر أرقين في طريقهم لأسوان

وصل إلى معبر أرقين الحدودي  مجموعة من المصريين العائدين من السودان بعد وصولهم وهناك تجمعات كبيرة من الأتوبيسات ستقل الجالية المصرية وستذهب مباشرة إلى أسوان.

 

الأهلي يفقد الشناوي في 3 مباريات مهمة

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في ثلاث مواجهات من العيار الثقيل في مسابقة الدوري الممتاز. 

وحسمت رابطة الأندية المحترفة موقف الشناوي بقرار إيقافه، ثلاث مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على خلفية تعديه بالضرب بدون كرة على أحد لاعبي سموحة، في اللقاء.

 

أتشرف بصداقته .. الفنان محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب | فيديو

كشف الفنان محمد رمضان عن علاقته بالشعب المغربي والدولة المغربية، قائلا شعب عظيم وجلالة الملك رجل عظيم وانا بتشرف بصداقته .. ورجل بسيط جدا جدا.

 

هذا سبب اتجاهي للغناء.. محمد رمضان: المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل..فيديو

أكد الفنان محمد رمضان، أن أغنية “نمبر1”، حققت نجاح كبير، بسبب جمهوري، مشيرا إلى أن الأغنية نالت إشادة كبيرة.

محمد رمضان: أخويا في الرضاعة مسيحي

قال الفنان محمد رمضان، :"اتربيت في شارع فيه تماسك وترابط وكنا 3 بيوت مسلمين والباقى مسيحية وما كانش فيه فرق بينا وأنا أخويا في الرضاعة مسيحى واسمه رومانى جرجس، وكنا بناكل عند بعض".

إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا للمرة الثالثة.

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الأحد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 للمرة الثالثة.

 

مقتل 60 شخصا في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

أعلنت السلطات المحلية في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، مقتل حوالي 60 مدنيا في هجوم مسلح شمال البلاد.

 

حدث ليلا شيخ الأزهر السودان بطاقة التموين المصريين بالسودان الشناوي محمد رمضان

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