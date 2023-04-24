الفائز بالمسابقة الهاشمية: أحفظ القرآن بالقراءات السبع وكنت الممثل الوحيد لمصر

قال الشيخ نادي سعد جابر طالب من ذوي البصيرة يحصد المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن بالأردن بعد منافسة كبيرة ضمت مشاركين من 45 دولة مختلفة، إنه جرى ترشيحه للمشاركة في المسابقة من قبل وزارة الأوقاف في رجب الماضي، ليبدأ الاستعدادات فورا، وراجع حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع.



وأضاف "جابر" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "سبق لي أن حصلت على المركز الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية ودبي الدولية للقرآن الكريم، وبالتالي كنت طموحا في الحصول على المركز الأول، وبخاصة أن مصر يمثلها متسابق واحد فقط".



وتابع: "في العام الماضي حصلت على المركز الاول في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية وكرمني الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسابقة الهاشمية كانت تختلف عن أي مسابقة من حيث توزيع الدرجة، كان هناك 60 درجة للحفظ و10 درجات بأكملها للوقف والابتداء، وهذا الرقم مخيفا، فليس هناك محكما واحدا من دولة واحدة بل قرابة 6 محكمين من دول مختلفة، فلا يعلم المتسابق ما الذي سيحسب له وما الذي لا يحسب له، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمصريين المقيمين بدولة الأردن، فقد كانوا عاملا أساسيا في إزالة الرهبة من قلبي، وتمكنت من خلالهم في إمامة المصلين أثناء وجودي في أحد المساجد بالمملكة الأردنية الهاشمية".

