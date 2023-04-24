روسيا تكشف محاولة أوكرانية لتدمير قاعدة اسطول البحر الأسود في سيفاستوبول

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن محاولة القوات الأوكرانية في الليلة الماضية مهاجمة قاعدة الأسطول في مدينة سيفاستوبول باستخدام قوارب مسيرة، مضيفة أنه تم تدميرها جميعا بدون وقوع إصابات.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها اليوم الإثنين، اليوم الاثنين، إنه: "في الساعة 3:30 بتوقيت موسكو تقريبا من صباح اليوم الاثنين نفذ نظام كييف محاولة شن هجوم على قاعدة أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول بمشاركة 3 زوارق سريعة مسيرة".

وأضاف البيان: "عند اقتراب القوارب المسيرة من خليج سيفاستوبول تم تدميرها جميعا من قبل قوات الدعم المضادة للغواصات والتخريب. ولم تقع هناك إصابات".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف إن أسطول البحر الأسود الروسي تمكن في يوم 24 أبريل من التصدي لهجوم مسيرات مائية استهدفت المحيط الخارجي للمدينة

وأوضح فيما بعد أن قوات الدفاع المضادة للغواصات والتخريب تمكنت من تدمير مسيرة مائية سطحية وانفجرت أخرى من تلقاء نفسها.