موقف مشترك.. 5 دول أوروبية تتحرك ضد أوكرانيا

قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، اليوم الإثنين، إن الحظر المقترح على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر حتى نهاية العام.

وقال تيلوس، عقب المحادثات مع نظرائه البلغارية والرومانية والسلوفاكية والمجرية: “نحن بحاجة إلى الآليات التي نقدمها اليوم للعمل لفترة أطول وحماية سوقنا البولندي لفترة أطول”.

موقف مشترك

وأضاف تيلوس أنه سيقف غدا الثلاثاء في لوكسمبورج أمام المفوضية الأوروبية لعرض الموقف المشترك للدول الخمس التي عانت من وفرة الحبوب الأوكرانية الرخيصة.

وتصر بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا على تعويضات مالية للمزارعين المحليين وعلى قائمة أوسع من المنتجات الزراعية الأوكرانية المحظورة استيرادها في الاتحاد الأوروبي.