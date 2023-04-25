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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب عهد ووعد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته، وإمتدادا لذلك شرعنا في تنمية سيناء التي تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا علي العمل".

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكري الـ 41 لـ تحرير سيناء الحبيبة، قائلا: "سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طوال من كفاح الشعب المصري  العظيم".

قال الرئيس السيسي خلال كلمته: "سيناء كانت المستهدف الأول لأكبر موجة إرهابية مرت علي تاريخ مصر".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سيبقي يوم 25 إبريل يوما مشهودا نفتخر به لحرب أكتوبر كما أنه يوم يجسد كرامة شعب، معقبا:"أتوجه في هذه اليوم بتحية اجلال وتقدير باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذى اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة ووفقه الله لاسترداد الأرض".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "واجهت سيناء اختبارا صعبا حينما توافد إليها من كل حدب وصوب إرهابيون وتكفييرون يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب يظنون أن بمقدروها إرهاب الجيش والشرطة متغافلون أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الوطن ومن خلفهم شعب عظيم لطالما صبر وصمد.

التضحيات والبطولات 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب علي الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكي عنها الأجيال لأزمنة طويلة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للشهداء: "ونحن إذ نحتفل اليوم نتقدم بالتحية والعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء الوطن ونقول لهم أجيالنا والأجيال القادمة تتعهد بحماية ما حققتموهم من إنجاز عظيم باليقظة والإنتباه والإستعداد الدائم وبالمزيد من العمل والتنمية والتقدم".

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلا: "مصر ماضية في طريقها بأذن الله نحو الخير والسلام لشعبها وجميع الشعوب الإنسانية: "كل عام ومصر وشعبها في خير وآمان".

جدير بالذكر أن هاشتاج “تحرير سيناء” تصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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