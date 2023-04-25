موفد القاهرة الإخبارية من معبر أرقين: حديث المواطنين السودانيين مليء بالإحباط.. فيديو

قال أحمد أبو زيد، موفد القاهرة الإخبارية من معبر أرقين، إن هناك خروقات مسجلة بشأن هدنة الأيام الثلاثة التي كان من المفترض أن تدخل بشكل جاد حيز العمل.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه عند السابعة والنصف صباحا سمعنا البث المباشر الذي كان يأتي من الصورة الحية من العاصمة الخرطوم، وسمعنا دوي طلقات الرصاص التي بدت مخترقة لأصوات الهدنة في صبيحة يوم جديد في هذه الأيام التي كان من المفترض أن تشكل باكورة هدنة جديدة، كان المأمول معها أن تذهب بعيدا وصولا لوقف إطلاق النار.

وتابع: «حديث المواطنين السودانيين الذين ما زالوا في معبر أرقين الحدودي الذين ينتظرون انتهاء إجراءاتهم، كان حديثهم مليء بالإحباط وذكريات مأساوية وقصص مليئة بالعبر، وتحدثوا عن معاناة كبيرة عاشوها على مدار هذه الأيام، وأصوات طلقات الرصاص لم يكن من المفترض أن يكونوا جزءا منها».

واستطرد: «عاشوا على وقع دوي إطلاق النار والرصاص المتبادل وأصوات الطائرات في أحيان كثيرة، التي يتم التعامل معها بصواريخ مضادة للطائرات من ميليشا الدعم السريع المتمترسة بالأحياء السودانية، والأمر كان معقدا وصعبا للغاية عليهم».