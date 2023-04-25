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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان

صدى البلد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الدفاع، بقصر الإليزيه، إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان، حيث يدور القتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية، منذ 15 أبريل الجاري.

وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/، أن باريس نفذت، مثل دول أخرى، عملية إجلاء لعدة مئات من المواطنين الفرنسيين وجنسيات أخرى، منذ الأحد الماضي، ونظمت عدة مناوبات جوية بين الخرطوم وجيبوتي، مضيفة أن العديد من الدول نفذت عمليات إعادة لرعاياها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن، في وقت سابق، موافقة الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية على وقف لإطلاق النار يبدأ في منتصف ليل 24 أبريل الجاري، ويستمر لمدة 72 ساعة.

 

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