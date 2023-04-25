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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينها عظام ومخ واعصاب وقلب..اجراء 7 عمليات جراحية بمستشفى الغردقة العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابع الدكتور عمرو عادل، مدير ادارة المستشفيات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إجراء 7 عمليات جراحية بمستشفى الغردقة العام، تتضمن جراحات عظام، ومخ وأعصاب، وجراحة قلب، حيث قام بإجراء العمليات نخبه من الأساتذة والأطباء والتمريض، إلى جانب عمليتين ولادة قيصرية.

و استكمل الدكتور عمرو عادل مروره على قسم الاستقبال والقسم الداخلي رجال، والداخلي سيدات، حيث تواجد 26 حالة بالقسم الداخلي (رجال و سيدات) و16 حالو بالعناية و 10 حالات بقسم الحضانات، بالإضافة إلى المرور على قسم العلاج الكيماوي والتعقيم بالمستشفى.

من جانبه توجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالشكر للدكتور جمال المغربي مدير المستشفى، والطاقم الإداري المعاون، على المجهود المبذول خلال فترة عيد الفطر، معربا عن مدة ثقته في الفريق الطبي بالمستشفى مؤكدا على ضرورة العمل من أجل راحة المواطنين.

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