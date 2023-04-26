اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

أعلنت هيئة البحرين للسياحة، إجراء تحقيق في حيثيات النصب على الفنان هاني شاكر، بعد هروب متعهد حفله الأخير في البحرين.

وأكدت الهيئة حرصها الشديد على تطبيق اللوائح والقوانين ، فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة ، لحفظ حقوق جميع الأطراف.

النصب على هاني شاكر

تعرض الفنان هاني شاكر، للنصب خلال الساعات الماضية في حفلته الأخيرة بدولة البحرين، بعدما هرب متعهد حفله دون دفع أجر الفنان وفرقته، ودون أن يكمل أيضا المستحقات المادية للفندق المقام به الحفل.



وعن تفاصيل وملابسات الواقعة، كتبت الإعلامية فجر السعيد، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه: السادة وزارة الداخلية البحرينية اليوم كان في ⁧‫فندق، الخليج‬⁩ حفلة للفنان الكبير ⁧‫هاني شاكر، وحجزت 20 تذكرة، واستعد للخروج قالولي المتعهد هرب.



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