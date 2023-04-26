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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

أعلنت هيئة البحرين للسياحة، إجراء تحقيق في حيثيات النصب على الفنان هاني شاكر، بعد هروب  متعهد حفله الأخير في البحرين.

 

بسبب متعهد حفلات.. هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

 

 

وأكدت الهيئة حرصها الشديد على تطبيق اللوائح والقوانين ، فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة ، لحفظ حقوق جميع الأطراف.

النصب على هاني شاكر

 

تعرض الفنان هاني شاكر، للنصب خلال الساعات الماضية في حفلته الأخيرة بدولة البحرين، بعدما هرب متعهد حفله دون دفع أجر الفنان وفرقته، ودون أن يكمل أيضا المستحقات المادية للفندق المقام به الحفل.


وعن تفاصيل وملابسات الواقعة، كتبت الإعلامية فجر السعيد، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه:  السادة وزارة الداخلية البحرينية اليوم كان في ⁧‫فندق، الخليج‬⁩ حفلة للفنان الكبير ⁧‫هاني شاكر، وحجزت 20 تذكرة، واستعد للخروج قالولي المتعهد هرب.


ولمتابعة المزيد حول النصب على هاني شاكر في البحرين وهروب متعهد الحفل .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

هاني شاكر هروب متعهد حفله هيئة البحرين للسياحة إجراء تحقيق تطبيق اللوائح والقوانين

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