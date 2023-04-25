117 ألف مستفيد بالبحر الأحمر من مبادرة العيد أحلى مع مراكز الشباب

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مبادرة "العيد أحلى مع مراكز الشباب"، خلال أيام عيد الفطر في 12 مركز شباب بمختلف مدن المحافظة بإجمالى 117 مستفيدا.

تضمنت المبادرة، احتفالات بمراكز الشباب على مدار 3 أيام عيد الفطر المبارك، تحت إشراف نادية إبراهيم السيد مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

على الجانب الآخر تابع الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إجراء 7 عمليات جراحية بمستشفى الغردقة العام، تتضمن جراحات عظام، ومخ وأعصاب، وجراحة قلب، حيث قام بإجراء العمليات نخبه من الأساتذة والأطباء والتمريض، إلى جانب عمليتين ولادة قيصرية.

واستكمل الدكتور عمرو عادل مروره على قسم الاستقبال والقسم الداخلي رجال، والداخلي سيدات، حيث تواجد 26 حالة بالقسم الداخلي (رجال و سيدات) و16 حالو بالعناية و 10 حالات بقسم الحضانات، بالإضافة إلى المرور على قسم العلاج الكيماوي والتعقيم بالمستشفى.

من جانبه توجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالشكر للدكتور جمال المغربي مدير المستشفى، والطاقم الإداري المعاون، على المجهود المبذول خلال فترة عيد الفطر، معربا عن مدة ثقته في الفريق الطبي بالمستشفى مؤكدا على ضرورة العمل من أجل راحة المواطنين.