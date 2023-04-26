الأهلي يستعير علي زين من دينامو بوخارست الروماني

أنهت إدارة الأهلي بشكل رسمي إجراءات استعارة على زين لاعب دينامو بوخارست الروماني والمنتخب الوطني لمدة أسبوعين.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي بذل مجهوداً كبيراً حتي حصل علي موافقة ناديه لاستعارة اللاعب للمشاركة مع الفريق الأحمر في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والتي يستضيفها الأهلي.



وأسفرت قرعة بطولة كأس الئوس الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع فرق كيركوس الأثيوبي، وفاب الكاميروني، ورجاء أغادير المغربي، وسبورتنج من مصر.