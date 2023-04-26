أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 26-4-2023

واصلت أسعار اللحوم الاستقرار في الأسواق اليوم الأربعاء 26-4-2023.. وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، في محال الجزارة.

وفقا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم المستوردة، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم البلدي

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و320 جنيهًا وفقا للقطعية.

سعر اللحم الجملي

وتراوح سعر اللحم الجملى بين 200 و 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 250 و300 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 220 جنيهًا للكيلو، والسجق البلدي 240 جنيهًا.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 270 و290 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء

تراوحت أسعار اللحوم المكعبات بين 250 و260 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 260 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.