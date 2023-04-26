أستراليا تستضيف اجتماع القمة الرباعية مع الهند وأمريكا واليابان 24 مايو

تستضيف أستراليا، اجتماع القمة الرباعية التي تضم زعماء الهند واليابان والولايات المتحدة وأستراليا في سيدني يوم 24 مايو المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ إلى أن اجتماع المجموعة الرباعية سيعقد، بعد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ في 19 مايو في هيروشيما بغرب اليابان، ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز هيروشيما لحضور القمة ، بينما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر أيضا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز - في تصريحات للصحفيين - إن قادة المجموعة الرباعية سيناقشون الظروف الاقتصادية العالمية والمنافسة الاستراتيجية المتزايدة في المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن التأثير المستمر للحرب الروسية في أوكرانيا وقضايا أخرى.

وأضاف أن المجموعة الرباعية ملتزمة بدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ منفتحة ومستقرة ومزدهرة تحترم السيادة وتضمن الأمن والنمو للجميع".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ،في بيان، إن ألبانيز وبايدن سيناقشان مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تعميق التعاون في التقنيات المهمة والناشئة والبنية التحتية عالية الجودة والصحة العالمية وتغير المناخ والوعي بالمجال البحري ومجموعة من القضايا الأخرى.

