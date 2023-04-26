تثير المتاعب للآخرين.. روسيا تصف أمريكا بشخصية كرتونية كثيرة الشغب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تعليقا على امتناع الولايات المتحدة منح التأشيرا للصحفيين الروس، إن واشنطن تفتقد إلى أي اتساق أو منطق في المنهج والتفكير.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة غالبا ما تبحث عن عذر فقط لإثارة المتاعب للآخرين، مشبهة السلوك الأمريكي بتصرفات شخصية كرتونية لأمرأة عجوز تدعي "شابوكلياك" من فيلم كرتون سوفيتي مشهور، كانت تهوى إحداث المتاعب للآخرين بدون سبب.

وأضافت زاخاروفا: "لا أرى أي منهجية في تصرفات الأمريكيين، لماذا كان من الضروري عدم السماح بدخول 10 صحفيين روس؟ ما هي مصلحة الجانب الأمريكي من ذلك؟ بوجود وسائل الاتصال الحالية، سيحصل هؤلاء الصحفيون على ما يلزمهم من المعلومات".

وتابعت: "يتكون انطباع بأن السياسة الخارجية أصبحت مهنة قليلي الاحتراف وعديمي المهنية أو أصحاب المصالح الآنية الانتهازية، أو أنهم يفعلون ذلك فقط لإثارة غضب الآخرين دون حساب العواقب".