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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شاب بطعنات سلاح أبيض على يد مجهولين في قنا

حادث طعن بقنا
حادث طعن بقنا

أصيب شاب، طعنًا بسلاح أبيض فى البطن، على يد مجهولين أثناء سيره بمدينة فرشوط بمحافظة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ يفيد إصابة شاب طعنًا بسلاح أبيض على يد مجهولين بمدينة فرشوط.

 

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بالانتقال والفحص تبين إصابة محمد.م.ا - 26 عاماً، مقيم بمحافظة سوهاج، طعنًا بسلاح أبيض في الجانب الأيسر للبطن، في ظروف غامضة على يد مجهولين، أثناء مروره فى الشارع بمدينة فرشوط.

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكب الجريمة والسلاح المستخدم فى ارتكابها.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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