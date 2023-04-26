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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفرح تحول لمأتم.. فرد خرطوش ينهي حياة شاب ويصيب 3 بينهم طفل|تفاصيل

الضحية
الضحية

حالة من الحزن والألم خيمت على مركز السنطة بمحافظة الغربية، بعدما تحول الفرح لمأتم بسبب احتفالات بالخرطوش أثناء الفرح، والذي تسبب في مقتل الشاب أحمد أشرف، أحد المدعوين في الفرح، وإصابة 3 آخرين بينهم طفل. 

ورغم تكرار الحوادث الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية في الأفراح بشكل عشوائي، إلا أنه على ما يبدو لا توجد موعظة من هذا الأمر، ويتكرر الأمر في أفراح متعددة ويزهق أرواحا بريئة، وهو ما حدث في محافظة الغربية خلال هذا الفرح الذى راح ضحيته شاب و3 مصابين، بينهم طفل صغير. 

مصرع لص أثناء محاولة سرقة أسلاك محول كهرباء بالغربية

مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين بطلق ناري خرطوش في حفل زفاف بالغربية

تفاصيل الواقعة

شهدت قرية كفر الحاج داود بمركز السنطة بمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع شاب بطلق خرطوش وإصابة 3 آخرين، في أحد الأفراح بالقرية وتحول الفرح إلى مأتم، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى السنطة المركزي، كما تم تحويلهم إلى مستشفى بركة السبع. 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب يدعى أحمد أشرف متاثرا بإصابته بطلق ناري، وإصابة 3 آخرين بينهم طفل صغير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتبين وفاة الشاب أحمد أشرف أنس، 28 عاما، وإصابة آخرين إثر تعرضهم لطلق ناري خرطوش خلال أحد الأفراح بالقرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

محافظة الغربية حفل زفاف تفاصيل خرطوش السنطة

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