قومي المرأة بأسوان ينظم 29 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة..

يستكمل فرع المجلس القومى للمرأة، تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)؛ تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 29 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع البصيلية قبلى والحمام والدومارية والأشراف والرديسية بحرى ووادى عبادى الشاذلية ووادى عبادى الزهراء بمركز إدفو ، إضافة إلى قرى العتمور قبلى والمنشية الجديدة والكفور بمركز كوم أمبو.

تنمية الأسرة المصرية

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

وكانت واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسوان تنفيذ تكليفات المحافظ اللواء أشرف عطية بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى المبادرة " الدورة الثانية " ، وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرةhttp://www.sgg.eg ) ) .

أنشطة متنوعة

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث كانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالى وحتى نهاية مايو القادم .

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة تهدف للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج ، بجانب تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع ، مع تعظيم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، وتمكين جميع محافظات مصر .