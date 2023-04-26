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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيئة البحرين للسياحة والمعارض: انتهاء تسوية الخلاف مع هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر

أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أنها أنجزت تحقيقها الذي تم بهذا الشأن ومبادرتها إلى تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان والمتعهد للحفلة التي تم الترخيص لها بموجب الأنظمة والقوانين.

يأتي ذلك في ضوء متابعتها لحيثيات الحفلة التي أحياها الفنان هاني شاكر في إحدى المنشآت السياحية في مملكة البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميا.

وأفادت في هذا السياق، بأن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مشيرة في هذا الإطار لما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفلة وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينها بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان. مقدرة حرص جميع أطراف الموضوع على الالتزام بالقوانين المنظمة وما تشكله من ضمانات قانونية وإدارية تمتاز بها المنظومة القانونية والإدارية في مملكة البحرين.

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محمد نبيل يكتب : تحت الوصاية .. مغامرة منى زكي الأنضج

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إيصال أمانة.. الموسيقيين تعلن انتهاء أزمة النصب على هاني شاكر في البحرين

من جانبه أبدى الفنان هاني شاكر تقديره للجمهور البحريني والخليجي الذي تكبد مشقة الحضور للحفلة، معرباً عن تقديره لدور هيئة البحرين للسياحة والمعارض في حل الخلاف، متطلعاً لتعاون أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الزخم السياحي الذي تمتاز به مملكة البحرين والتي سوف تكون ضمن خطته المقبلة التي تشمل لقاء جمهوره في جرش بالأردن وقرطاج في تونس وجولاته اللاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي يتم التحضير لها.

هاني شاكر

أعلنت نقابة الموسيقيين انتهاء أزمة النصب على الفنان هاني شاكر في البحرين التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية. 

وقال دكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين في تصريحات صحفية تطورات الأزمة وانتهاء القصة بحصول هاني شاكر على مستحقاته.  

وأوضح المتحدث باسم نقابة الموسيقيين حقيقة ما حدث قائلا:"قام المتعهد بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المتبقي ويستحق الدفع يوم ١٥ مايو وتعهد بسداد كافة المستحقات المالية الواجب سدادها فور وصوله إلي القاهرة وبذلك يتم اسدال الستار عن هذه الأزمة".

واستطرد البيان قائلا:" تم التحقيق مع المتعهد من خلال وزارة السياحة البحرينية ورفض هاني احتجاز المتعهد واكتفي بتحرير ايصال بالمبلغ المتبقي ويتقدم هاني بالشكر لوزارة السياحة البحرينية لسرعة تحركها العاجل". 

هاني شاكر الفنان هاني شاكر النصب على هاني شاكر

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