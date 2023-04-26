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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. البنا حكما للسوبر وضم موليكا مقابل ديانج وقرار جديد لكولر

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء المغربي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء داخل النادي.

خلال مايو .. 9 مواجهات نارية في انتظار الأهلي بمختلف البطولات

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انتقال موليكا مقابل نجم الأهلي 

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن وجود اتفاق بين النادي الأهلي وبشكتاش التركي بانتقال اليو ديانج مقابل جاكسون موليكا .
وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ماتوقعتة حدث ،  جاكسون موليكا  مهاجم بشكتاش سوف ينتقل للاهلي، مقابل انتقال اليو ديانج بالاضافة الي تسوية مالية بين الناديين ".

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على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

حكم مصري للقاء الأهلي والزمالك فى السوبر 


كشف اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، عن اسم حكم مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري.
وكتب اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “محمود البنا حكما لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. ويعاونه طاقم مصري إماراتي”
وأضاف:"ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم".

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بيراميدز يغري نجم الأهلي 


كشف الإعلامي محمد شبانة عن حقيقة قرب رحيل حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 
وأكد شبانة في تصريحات لبرنامج من الاخر عبر أثير شعبي اف ام، أن بيراميدز قدم عرضا كبيرا لضم حسين الشحات نجم الأهلي في ظل قرب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري .
وأضاف شبانة أن بيراميدز قدم عرض ضخما حيث يسعى بكل الطرق للضغط على  لاعب الأهلي من أجل الموافقة على الانضمام للفريق مشددا على أن اللاعب يحق له التوقيع لاي نادي منذ شهر يناير الماضي.
وتابع شبانة الأهلي يقترب من تجديد عقد حسين الشحات، مشددا على أن الأقرب لنجم الأهلي هو التجديد لفريقه الحالي وليس الرحيل.

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قرار جديد من مدرب الأهلي 


شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، آخر قرارات المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بشأن مباراة السوبر.
وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "كولر يرفض السفر من المغرب إلى الإمارات لخوض السوبر، ويفضل العودة إلى القاهرة عقب مباراة الرجاء المغربي".

 

الأهلى اليو ديانج موليكا السوبر المصري اتحاد الكرة بيراميدز حسين الشحات

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