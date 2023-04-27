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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |اليوم .. حقوق حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم للفرقة الثانية...الليلة .. قمر التربيع الأول لشهر شوال يزين سماء مصر

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الليلة .. قمر التربيع الأول لشهر شوال يزين سماء مصر

تتزين سماء مصر اليوم الخميس، بظهور قمر التربيع الأول لشهر شوال لعام 1444هـ،  فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

 

اليوم .. آخر موعد لغلق باب التسجيل بمسابقة عين شمس تبتكر

للمرة الرابعة علي التوالي تطلق جامعة عين شمس المسابقة الأكبر في الجامعة؛ "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والابداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس.

 

التعليم العالي: الفرصة الأخيرة للتقديم لوظيفتي ملحق ثقافي ومدير مكتب.. اليوم 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التقدم لوظيفتي “ملحق ثقافي” و “ملحق ثقافي مدير مكتب” حتى تاريخ 27/4/2023 الساعه 11:55 مساءا ، بينما لمتابعة شروط الاعلان من خلال الرابط التالي

 

تجارة القاهرة تفتح باب التسجيل للمواد الإضافية لهؤلاء الطلاب .. تفاصيل

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد تسجيل المواد الاضافيه للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

 

الثلاثاء.. انطلاق منتدى شباب الباحثين بعنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة"

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة".

 

اليوم .. حقوق حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم للفرقة الثانية

تتابع اليوم كلية الحقوق جامعة حلوان، امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الثانية انتساب ابتداء من اليوم الاربعاء حضوريا داخل الجامعة و تستمر حتي بداية مايو 2023 . 

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