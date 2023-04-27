المدير الفني السابق للرجاء: مباراة الإياب أمام الأهلي ستكون صعبة جدا

شدد رشيد الطاوسي المدير الفني السابق للرجاء المغربي، على صعوبة مواجهة الأهلي، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال الطاوسي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "فوز الأهلي على الرجاء ذهابا بهدفين دون رد نتيجة كبيرة، ويتطلب من الرجاء الظهور بمستوى أفضل في لقاء العودة وستكون مباراة صعبة جدا".



وأضاف: "الرجاء لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الثاني، وبالتحديد على المستوى الهجومي".



وأتم: "الرجاء حاليا ليس في حالته الممتازة، مع الإصابات التي لحقت باللاعبين مؤخرا، والفريق محظوظ بغياب عمرو السولية عن صفوف الأهلي لأهميته الكبيرة في خط الوسط".