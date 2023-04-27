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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: سيناء مستقبل الاستثمارات بمصر

صدى البلد

أكدت صحيفة/الأهرام/، أن سيناء مستقبل الاستثمارات بمصر.


وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم /الخميس/، تحت عنوان /سيناء مستقبل الاستثمارات بمصر/، إنه من يتابع حجم الاستثمارات، التى تشهدها سيناء هذه الأيام، سيدرك أن هذا الجزء الحبيب على قلب كل مصرى سيكون قاطرة لقيادة مصر إلى المستقبل خلال سنوات قليلة من الآن، ليس فقط فيما يتعلق باستثمارات مشروعات الطاقة واستخراج المواد الخام، وإنما أيضا فيما يتعلق بالسياحة والتعليم والبنية التحتية والرياضة والزراعة وغيرها.


وأضافت الصحيفة، قد تترسخ هذه الحقيقة عندما نعرف أن حجم الاستثمارات الموجهة لسيناء، شمالها وجنوبها، للعام المالى الحالي، يزيد على 17 مليار جنيه، حيث بلغ عدد المشروعات التنموية نحو 360 مشروعا. وبديهى أن هذه المشروعات ستحقق عدة أهداف فى منتهى الأهمية، منها تحسين مستوى معيشة المواطن السيناوي، ومن ثم سيصبح أكثر إسهاما فى إعمار سيناء وتنميتها، وأيضا وضع هذه البقعة العزيزة على خرائط السياحة العالمية بما تمتلكه من مواقع سياحية ساحرة، وكذلك تحويل سيناء إلى منطقة للجذب السكانى لتخفيف العبء عن الدلتا والوادى الضيق.


وأشارت إلى أنه ربما يكون مفيدا فى هذا السياق إعادة التذكير بالتقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأن عدد المشروعات التعليمية بلغ 37 مشروعا فى سيناء، مما سيجعلها واحدة من المراكز التعليمية الجامعية فى مصر فى المستقبل.
 

 

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