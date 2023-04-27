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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة إسرائيلية: تل ابيب تسعى لعدم إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بمقر الأمم المتحدة

إسرائيل تسعى لعدم
إسرائيل تسعى لعدم إحياء ذكرى النكبة

قالت قناة تلفزيونية عبرية، اليوم الخميس، بأن "إسرائيل" تسعى لإقناع ممثلي الدول بعدم حضور فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، التي من المقرر أن تنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الخامس عشر من مايو المقبل.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تبذل جهودا لإقناع كبار ممثلي الدول الامتناع عن حضور فعالية لإحياء ذكرى للنكبة بمقر الأمم المتحدة".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه "إن تطلب الأمر فسيشارك نتنياهو شخصيا في هذه الجهود ولن يتوانى".

وتتضمن الجهود الإسرائيلية التركيز على "امتناع الدول عن إرسال مبعوثين من طرفها لحضور الفعالية، خاصة وزراء الخارجية، ويكون أفضل من وجهة نظر إسرائيل عدم حضور الفعالية مطلقا".

وجاء في نص رسالة الخارجية الإسرائيلية إلى مندوبي بعض الدول في الأمم المتحدة "رجاء خاطبوا المستوى الرفيع من أجل امتناع دولتكم عن المشاركة في الحدث لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، سيأتي أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن) ليلقي خطابا، فاطلبوا من زملائكم خاصة من المستويات الرفيعة أن يحثوا مندوبيهم في الأمم المتحدة أن لا يشاركوا في الفعالية، التي تتبنى الرواية الفلسطينية التي تعارض حق إسرائيل في الوجود".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مجددا، في ديسمبر من العام الماضي، خمسة قرارات محورية، أربعة منها تتعلق بفلسطين، والخامس حول الجولان السوري المحتل، فيما جرى إضافة بند في أحد القرارات يتضمن إحياء الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية.

و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي فوق أرضهم وتهجيرهم منها في الخامس عشر من مايو من عام 1948م، حيث هُجّر أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم، ليصبح عددهم حاليا نحو ستة ملايين، يعيشون في مخيمات اللجوء وفي دول الجوار والشتات، وما زالوا متمسكين بحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفق القرارات الدولية، والتي لا تتعاطى معها دولة الاحتلال.

إسرائيل الأمم المتحدة وزارة الخارجية الاسرائيلية نيويورك فلسطين الجولان

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