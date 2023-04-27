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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى سارة.. شاومي تستعد لإطلاق هواتف ممتازة بسعر مناسب

هواتف شاومي Poco
هواتف شاومي Poco F5

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق مجموعة هواتفها المميزة من الفئة المتوسطة، Poco F5، والتي تأتي مع مواصفات مميزة في الشاشة والكاميرا والمعالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية، إضافة إلى أن سعر الهواتف سيكون مناسبا للكثير من المستخدمين. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Poco F5 ستضم هاتفين هما : النسخة الأساسية Poco F5 والنسخة المميزة Poco F5 Pro ، حيث ستعلن الشركة رسميا عن الهواتف في 9 مايو القادم في الهند، كما سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية بعدها بأسابيع قليلة. 

 

وسيعمل هاتف شاومي Poco F5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 7+ Gen 2 SoC من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X تصل لسعة 8 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13 . 

 

وسيحتوى هاتف شاومي Poco F5 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، مع منفذ للشحن من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.  

 

وسيضم هاتف شاومي Poco F5 Pro شاشة من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة، بجودة + QHD  ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS. 

 

Poco F5 POCO F5 Pro شاومي هواتف شاومي

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