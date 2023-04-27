ورقة في يد بايدن تكشف علمه بأسئلة الصحفيين مسبقا

كشفت ورقة في يد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أنه كان على علم مسبق بأسئلة الصحفيين.

وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الورقة على الجمهور دون إدراك منه خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك إيل في واشنطن، والتي كانت تحتوي على الأسئلة الموجهة إليه من الصحفيين.



وبحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية التي لاحظت الأمر، فإنّ بايدن عرض صورة للصحفية كورتني سوبرامانيان من صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، وكان اسمها مكتوبًا بالأحرف الصوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح.



وكان أول سؤال على الورقة “كيف تربط أولوياتك في السياسة الداخلية، مثل إعادة توجيه إنتاج الشرائح الإلكترونية، بالسياسة الخارجية التي تعتمد على التحالفات؟”.

كما أن الصحفيين كثيرًا ما يشتبه بهم في مساعدة بايدن خلال المؤتمرات بتزويده بمعلومات حول سياسات إدارته ومعلومات حول الصحفيين الذين حضروا الفعاليات.